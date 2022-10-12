التضامن:21 ألف منفذ لصرف المعاشات بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات يبلغ 21 ألف و231 منفذ على مستوى الجمهورية وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر أكتوبر 2022.

وتواصل غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى متابعة صرف معاشات أكتوبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد .

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.