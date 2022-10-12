الأوقاف تنتهى اليوم من توزيع 24 طن لحوم صكوك الأضاحى والإطعام

كتب على عبد الرحمن

تنتهى وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، من توزيع 24 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام وهى الدفعة الثانية عشرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وتم توزيع الدفعة الثانية عشرة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات : "الغربية- الفيوم- البحيرة- المنيا- القليوبية- أسيوط- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- شمال سيناء"، بواقع 2 طن لكل محافظة، وبذلك بلغ إجمالي ما تم توزيعه 349 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.