الأوقاف تعلن إقامة الأسبوع الثقافى فى 5 محافظات السبت المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الأسبوع الثقافى فى 5 محافظات، فى وقت واحد وهى: (دمياط، المنيا، قنا، البحيرة، المنوفية)، وذلك خلال الأسبوع القادم من السبت 15 أكتوبر الجارى حتى الأربعاء 19 أكتوبر الجارى.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وفى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، لافتة إلى أن محاضرات الأسبوع الثقافى تعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكدت وزارة الأوقاف ، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

ويذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها فى اليوم الثانى لانطلاقها.