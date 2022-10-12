وكالات الأنباء

ألقى الأمن الفيدرالى الروسى القبض على 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابى على جسر القرم، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهم الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم.

وأضاف أن العمل الإرهابي، الذى استهدف جسر القرم، كان يهدف إلى تدمير البنية التحتية للبلاد".