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الأرصاد: أجواء خريفية وفرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:56 ص
الأرصاد: أجواء خريفية وفرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية معتدلة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

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