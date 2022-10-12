الأردن يدعو الدول العربية لتسليط الضوء على التحديات أمام المدن الحضرية

بيشوى رمزى

أكد وزير الأشغال العامة والاسكان الأردني المهندس يحي موسي كسبي، على أهمية اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الإسكان والتعمير العرب، خاصة في ظل تزامنه شهر أكتوبر (الحضري) الذي يشهد العديد من الاجتماعات العربية والدولية للترويج لمستقبل حضري ومستدام ومنها الاحتفال بيوم الاسكان العربي والاحتفال باليوم العالمي للموئل الذي يصادف 3 اكتوبر وكذلك الاحتفال بيوم المدن العالمي وهى الانشطة التي خلال هذا على اهتمام العالم بالتنمية المستدامة والقضايا الحضرية.

ودعا، خلال كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، جميع الدول العربية الى المشاركة في الانشطة والبرامج التي تسلط الضوء على التحديات والحلول المتعلقة بالمدن وترجمة هذه السياسات إلى ممارسات وأعمال على أرض الواقع؛ كما دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لتوفير السكن للمواطنين بتكلفة تكون فى متناولهم ومد هذا السكن بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ونقل.

واستعرض الوزير الأردني جهود المملكة في التغلب على التحديات التي تواجه بلاده في عملية التمويل وايجاد آليات للعمل التشاركي الوطني في مجال الاسكان كما استعرض التقدم المحرز للتنمية المستدامة في مجال الإسكان وكذلك تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.