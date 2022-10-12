استمرار توريد محصول الأرز لمواقع التجميع بنطاق محافظة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول الأرز والذى يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.



شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزارى رقم 109 لسنه 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.



ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (5656) طنا و(794 ) كيلو أرز داخل 25 موقعًا تجميعيًا، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدان.ا



أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتى تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الأرز خالى من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أى محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من أى إصابات حشرية.



شدد المحافظ على أهمية إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الإستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد.