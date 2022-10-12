استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 8جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- جوافة 15 جنيها.

-رمان 12 جنيها

- البامية 25 جنيها.