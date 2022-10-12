إيركايرو تشارك فى معرض TTG بإيطاليا للترويج للسياحة المصرية.. صور

تشارك شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، فى فعاليات معرض TTG بإيطاليا، والتى بدأت أعماله اليوم الأربعاء بوفد برئاسة حسين شرف رئيس مجلس إدارة إيركايرو.

واكد رئيس الشركة على أهمية التواصل مع وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات وذلك للترويج لخطط الشركة فى المرحلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى دراسة التعاون المشترك بين إيركايرو وشركات الطيران الإيطالية للتعاون فى مجال المبيعات والتسويقى بين الشركتين لجذب أكبر عدد من الركاب إلى مناطق الجذب السياحى فى مصر، مؤكدا أن التعاون بين الناقلات الجوية هو السبيل الأسرع لعودة الحركة السياحية إلى معدلات ما قبل كورونا.

يذكر أن شركة إيركايرو تعتبر من أكبر الشركات التى تقوم بتشغيل رحلات من إيطاليا إلى مصر بمعدل 4 رحلات أسبوعيا من مالبينسا إلى القاهرة، 3 رحلات أسبوعيا من مالبينسا إلى شرم الشيخ، رحلتين أسبوعيا من بولونيا إلى القاهرة ومثلهما إلى شرم الشيخ، رحلتين أسبوعيا من بارى إلى شرم الشيخ، رحلتين أسبوعيا من كاتانيا إلى شرم الشيخ، 3 رحلات أسبوعيا من روما إلى شرم الشيخ، رحلة أسبوعيا من نابولى إلى الغردقة، 4 رحلات من نابولى إلى شرم الشيخ.