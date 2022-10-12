إصابة 6 مواطنين صدمتهم سيارة ربع نقل بمنطقة البارودية فى الفيوم

أصيب 6 مواطنين من المارة بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، حيث صدمتهم سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث بمنطقة البارودية ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن الحادث بجوار المشادر، حيث صدمت سيارة ربع نقل 6 مواطنين من المارة، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.