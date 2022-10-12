إزالة 75 مكمورة فحم بدون ترخيص بمساحة 11 ألف متر بالبحيرة

البحيرة - فريق محافظات

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظا على الصحة العامة.

مشددة على مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ حميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 75 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 11250 متر بقرية خليل صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ليصبح ما تم إزالته من مكامير خلال 3 أيام 182 مكموره باجمالي 27080 متر.