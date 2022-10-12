إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركزى المنيا ومطاى.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة "الـ 20 "لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر خلال الفترة من 8- 27 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى انه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 20 تم إزالة عدد 52 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي منها 32 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و 20 حالة تعد على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.



ومن جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي المنيا ومطاى، أمس الثلاثاء، 14 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 6 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك دولة للموارد المائية و الرى ، و8 حالات تعد على أراضى زراعية.