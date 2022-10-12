إزالة 14حالة تعد على أملاك دولة بمركزى الفتح وديروط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20

أسيوط - فريق محافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي الفتح وديروط خلال حملات الإزالات التي تتم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق وهيبة الدولة لافتاً إلى استمرار تنفيذ الإزالات ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل وذلك عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الإزالات في الموجة الـ20.

وأوضح محافظ أسيوط ،أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 14حالة تعدي على مساحة 5985 متر مربع مباني لأراضي حماية النيل بمركزي الفتح وديروط، وذلك خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابهم ،ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر ،والتعاون مع مديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية مؤكداً على متابعته الدورية والمستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية الأجهزة المعنية في هذا الشأن من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة، بتفاصيل الازالات.