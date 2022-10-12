ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ريزنيكوف قوله في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ في أوكرانيا، أنظمة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T موجودة بالفعل في البلاد، هذه ليست سوى البداية ونحتاج المزيد، هناك واجب أخلاقي لحماية السماء فوق أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا، كما أثنى ريزنيكوف على وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت على تعاونها والتزامها القوي بدعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم في بروكسل الدول الأعضاء في حلف الناتو لبحث تزويد نظم دفاعية أكثر تطورا لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا .

من جهة أخرى، أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، أسقطت صباح اليوم تسع طائرات بدون طيار تابعة للقوات الروسية فوق منطقة ميكولايف.

وأضافت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي، تمكنت في صباح يوم 12 أكتوبر من إسقاط تسع طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي فوق منطقة ميكولايف".

وبحسب البيانات الواردة، فقد أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية طائرات شاهد بدون طيار بمساعدة الأنظمة البولندية.