أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس لـ63 ألفا و380 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2505 دبابات و5 آلاف و181 من المركبات المدرعة و1507 من النظم المدفعية و355 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و235 مروحية و1129 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية، فضلا عن 136 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و927 مركبة وخزانات وقود".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو اليوم الأربعاء إن القوات الروسية قتلت 6 من السكان أمس .

وقال كيريلينكو في بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للقتلى والجرحى في مدينتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد ذكرت في وقت سابق أن القوات الروسية تسعى للاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، ووقف العمليات الهجومية المضادة لقوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة، وتشن هجوما باتجاه باخموت وأفدييفكا.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني أن عدد القتلى والجرحى من الأطفال جراء العملية العسكرية الروسية بلغ حتى اليوم 1230 حيث قتل 422 طفلا وأصيب 808 آخرون.

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية في عدة مناطق.

وأوضح أن 2614 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء القصف الروسي على منشآت مدنية وتعليمية، منها 313 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 6 ملايين و949 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس (الثلاثاء) حوالي 21 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا لحوالي 5 ملايين و17 ألف شخص وذلك بعدما غادر 17 ألفا و300 شخص أمس.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن بلاده ستقوم بالرد في ساحة المعركة على مواصلة القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية بالعديد من الصواريخ.

وأضاف دانيلوف - في مقابلة خاصة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعت مقتطفات منها اليوم الأربعاء - "أن أوكرانيا ليست في حرب مع الشعب الروسي إلا أنها تقاتل جيشه"، مشيرا إلى أنها تعد مسألة وقت فقط حتى ينهار الاتحاد الفيدرالي الروسي، مؤكدا "أنه يتم أخذ التهديدات الروسية باحتمال استخدام أسلحة نووية بشكل جاد"، لافتا إلى أنه يتم تدريب عشرات الآلاف من الجنود الروس الإضافيين وتعبئتهم.

وذكر أنه سيتم إخراج القوات الروسية من كل من "لوجانسك" و"دونيتسك" و"خيرسون" و"ميكولايف" و"زابوريجيا" بالإضافة إلى كافة المناطق التي دخلوها في البلاد، موضحا أنه سيتم إعادتهم إلى روسيا سواء أحياء أو أموات.