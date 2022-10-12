أمين الناتو فى اجتماع لوزراء دفاع الحلف: نبحث آليات تزويد أوكرانيا بالدفاعات الجوية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن القوى الغربية تناقش سبل تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية "العشوائية".

وقال ستولتنبرج - في بداية اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل- "سنناقش كيفية تكثيف الدعم لأوكرانيا وستكون الأولوية القصوى هي تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا".

ويجتمع ممثلون من أكثر من 50 دولة على هامش اجتماع الناتو في بروكسل لمناقشة تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وجاء على موقع "إذاعة أوروبا الحرة" أن روسيا شنت موجات من الضربات الصاروخية على عدة مناطق في أوكرانيا على مدى يومين متتاليين، حيث قصفت عدة مدن، بما في ذلك كييف، كرد فعل على انفجار وقع في نهاية الأسبوع وألحق أضرارا بالجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الرئيسي لروسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب أمس من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لتحييد الهجمات الجوية، قائلا "إنه عندما تتلقى أوكرانيا مثل هذه الأنظمة، فإن العنصر الرئيس للإرهاب الروسي، وهو الضربات الصاروخية، سيتوقف عن العمل"، على حد قوله.