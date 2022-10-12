أمين "البحوث الإسلامية" يلتقى وفد المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لبحث سبل التعاون

كتب لؤى على

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور محمد الجار الله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والدكتور محمد الجندى الأمين العام للمنظمة، والدكتور عبد اللطيف المر مستشار رئيس المنظمة؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والمنظمة.

في بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وحرصه على التعاون العلمى والثقافي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية سواء داخل مصر أوخارجها بما يحقق الخير للبشرية.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال التراث الطبي الإسلامي وحفظه، ودراسته، وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات العلمية المختلفة، والتعاون في مجال إجراء الدراسات والبحوث في مجال الفقه الطبي، ودراسة المستجدات الطبية والوصول إلى رأي إسلامي موحد في هذه المجالات، بالإضافة إلى بحث عقد بروتوكول تعاون مشترك يشمل المجالات السابقة.

وعبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، ودور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.