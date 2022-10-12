أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 5 جنيهات ليسجل 1110جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بانخفاض قدره 5 جنيهات، على خلفية تغيرات كبيرة في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة حيث يزداد الطلب فيرتفع السعر والعكس صحيح.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

ويترقب السوق الإعلان عن تقرير الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي ببريطانيا، ثم تعلن تركيا عن مؤشر الإنتاج الصناعي، ويصدر في حدود منتصف اليوم تقرير منظمة أوبك، ويختتم اليوم بالإفصاح عن مؤشر المنتجين في أمريكا.

ومع حلول يوم الخميس 13/10/2022 ستقوم كل من ألمانيا والسعودية وأمريكا تباعًا بالإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين، وتختم أمريكا اليوم بالإفصاح عن مؤشر إعانة طلبات البطالة.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

وتتجه الأعين إلى بريطانيا، فسوف نكون على موعد مع الإعلان عن مؤشرات معدلات البطالة، ثم اعلانغ مؤشرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، وذلك في ظل تؤثر هذه الدول بالأحداث التي تمر في أوروبا بسبب الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.