أذربيجان تستدعى القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد إطلاق نار على أحد سيارات بعثتها

باكو (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الأذرية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى أذربيجان للإعراب عن القلق بشأن أمن البعثة الدبلوماسية الأذرية فى واشنطن بعد تعرض أحد سيارات البعثة لإطلاق نار.

ذكرت الخارجية الأذرية - فى بيان على موقعها الرسمى - أنه "فى ليلة 10-11 أكتوبر الجارى، تعرضت سيارة خدمة تابعة لسفارة جمهورية أذربيجان فى العاصمة واشنطن لإطلاق نار، وقامت بعثتنا الدبلوماسية على الفور بإبلاغ الوكالات الأمريكية ذات الصلة بالحادث، وتم تقديم لقطات الكاميرا وفقاً لذلك".

وأضاف البيان "أن الطبيعة المنهجية للهجمات ضد البعثات الدبلوماسية الأذرية من قبل أعضاء متطرفين من الجاليات الأرمينية في البلدان الأجنبية، بما فى ذلك الهجمات وأعمال التخريب التى ارتكبت ضد سفاراتنا في واشنطن وباريس وبيروت ومدن أخرى، هي مصدر قلق بالغ".

أكدت الخارجية الأذرية أن مسؤولية ضمان أمن البعثات الدبلوماسية فى الدول الأجنبية تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقية الدولية، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مناسب فى كل حالة.