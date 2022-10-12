أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.883 مليار جنيه



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، التعمير والاستشارات الهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.883 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.3 مليون ورقة مالية بقيمة 883.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.08%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.9 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 135.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52.5 مليون جنيه، 296.3 ألف جنيه، 122.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3967 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



أسهم خزينة وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 800 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 205 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.72%، وشراء الثالثة 38 ألف سهم، وشراء الرابعة 150 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 165 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.24%، وشراء السادسة 412 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 10 ملايين سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 60 ألف سهم، 17 ألف سهم، 25.7 ألف سهم، 38 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 92.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 21.8 ألف سهم، 90 ألف سهم، 10.5 ألف سهم، 270 ألف سهم، على التوالي.

المالية والصناعية قالت الشركة المالية والصناعية المصرية، ردًا على استفسار البورصة بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات، إن الشركة لا تقوم بإنتاج خليط الإيثان والبروبان، وبذلك لا يؤثر القرار على الشركة.

سيدبك

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على التعاقد مع شركة إن أي كابيتال، بخصوص دراسة اقتراح عملية استحواذ الشركة، على كامل أسهم الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته-إيثيدكو؛ لتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والمعرفة الفنية، والمعاونة في الإجراءات اللازمة باستخدام آلية تبادل الأسهم بعد تقييم الشركتين.