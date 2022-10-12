أبرز 4 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعى.. إنفوجراف

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماعى الأسبوعى بهدف تنشيط السياحة ودعم المصريين فى الخارج.