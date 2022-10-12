اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز 4 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعى.. إنفوجراف

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:09 م
أبرز 4 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعى.. إنفوجراف قرارات الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماعى الأسبوعى بهدف تنشيط السياحة ودعم المصريين فى الخارج.
 
قرارات الحكومة
قرارات الحكومة

- مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات شخصية معفاة من الضرائب مقابل وديعة مالية بدون عائد

- مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء مع جواز التصالح على بعض الحالات الخاضعة لقانونى حماية الآثار ونهر النيل

- إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة التابعة لوزارة الداخلية فى 6 محافظات لصالح وزارة المالية

- مد الإعفاء من مقابل الجُعل على شركات الطيران حتى 30 أبريل فى إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة

 


الحكومة

اجتماع الحكومة

استيراد السيارات من الخارج

مصطفى مدبولى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة