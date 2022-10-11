21 باحثا من جامعة بنى سويف ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% بالعالم

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إدراج 21 باحث من أبناء الجامعة ضمن أفضل علماء العالم، وذلك طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2021.



وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حققت إنجازاً بالتصنيفات الدولية حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً و دولياً.



وأشاد رئيس الجامعة،بأنه للعام الثاني علي التوالي استطاع أبناء الجامعة من باحثيها تحقيق ذلك الإنجاز العلمي الهائل والذي سيعمل علي تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية،موجهاً التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين ومكتب التصنيف بالجامعة لحصولهم على هذا الإنجاز الذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة بمجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.



يذكر أن الباحثين الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء هم الدكتور أيمن معوض محمود بكلية العلوم، والدكتور علي بحراوي ( رحمه الله) بكلية العلوم، والدكتور محمد شعبان بكلية العلوم، والدكتور عرفة حسين علي بكلية العلوم، والدكتور وائل حزين بكلية العلوم، والدكتور مصطفي أبو خضرة بكلية العلوم، والدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي،والدكتور أسامة محمد أحمد بكلية العلوم، والدكتور احمد فرغلي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور محمد عبد القوي بكلية العلوم، والدكتور حسين السيد بكلية العلوم، والدكتورة هبة سالم بكلية الصيدلة، والدكتور وليد الروبي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور خالد عبد اللطيف بكلية الصيدلة، والدكتور احمد علام بكلية العلوم، والدكتور احمد مهني بكلية العلوم، والدكتور عاشور محمد احمد بكلية العلوم، والدكتور محمد محمود سامي بكلية الهندسة،والدكتور محمد خضر بكلية الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الرحيم بكلية الصيدلة، والدكتورة سماء الدق بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.