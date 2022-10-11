‏بايدن يؤكد لعون وقوف أمريكا مع لبنان لتحقيق استقراره وتعزيز اقتصاده

كتب عبد الوهاب الجندى

قالة وكالة الأنباء اللبنانية، إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مؤكدا "وقوف الولايات المتحدة بجانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية".

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الامريكي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.

وبعد اللقاء قال بو صعب: "زرت دولة الرئيس نبيه بري لكي اسلمه النتيجة التي اثمرت على النقاش الذي حصل خلال الايام الماضية، لنأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التي سلمتها الدولة اللبنانية للوسيط الأميركي، هذه الملاحظات على المسودة التي سلمها الوسيط الأميركي لآموس هوكستين لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء في آخر زيارة، صار عليها ملاحظات من قبل الجميع، ومن دولة الرئيس بري وضع على المسودة ملاحظات. اليوم اطلعت دولة الرئيس بري على الملاحظات التي كان اعطانا اياها واكدنا الملاحظات التي طالب بها لبنان، والملاحظات التي اعطانا اياها الرئيس بري قد أخذ فيها بهذه المسودة لذلك اليوم استطيع ان اقول ان النقاش حول المسودة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها إنتهينا منه".