وكيل تموين كفر الشيخ: بدء تسويق الأرز وأنصح المزارع بتوريد طن عن كل فدان

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مقر شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ بمدينة دسوق، أعمال تسويق الأرز الشعير بالمحافظه، وذلك بتكليف من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بحضور رمضان الشحات ،مدير المركز الإعلامي والتصوير الخارجي بوزارة التموين، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعدد من المزارعين والتجار، والمسؤولين بمضارب كفر الشيخ..

وقال المحاسب عماد حبيب،وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه يتم توريد طن أرز شعير عن كل فدان، مؤكداً أن عملية التوريد ايجبارية، بواقع 6850 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبه،6650 جنيه للطن رفيع الحبة، وتصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد، مناشداً المزارعين بتوريد الأرز، حتى لا يتم تحرير محضر مخالفة لهم، ويحرمون من استلام الدعم الزراعى من أسمدة وكيماوى وغيرهم.

وأضاف حبيب، أنه تم توريد 15 طن أرز شعير، حتى اليوم الثلاثاء، بـ21 موقعا بمراكز ومدن المحافظة، من خلال لجان مختصة لاستلام المحصول، بمعرفة البنك الزراعي، والشركة المصرية للصوامع، وشركة المضارب، وإن المزارع وذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.



تسويق الأرز بكفر الشيخ



توريد الأرز للمواقع بكفر الشيخ