اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تموين كفر الشيخ: بدء تسويق الأرز وأنصح المزارع بتوريد طن عن كل فدان

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:56 م
وكيل تموين كفر الشيخ: بدء تسويق الأرز وأنصح المزارع بتوريد طن عن كل فدان توريد الأرز للمواقع بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مقر شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ بمدينة دسوق، أعمال تسويق الأرز الشعير بالمحافظه، وذلك بتكليف من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بحضور رمضان الشحات ،مدير المركز الإعلامي والتصوير الخارجي بوزارة التموين، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعدد من المزارعين والتجار، والمسؤولين بمضارب كفر الشيخ..

وقال المحاسب عماد حبيب،وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه يتم توريد طن أرز شعير عن كل فدان، مؤكداً أن عملية التوريد ايجبارية، بواقع 6850 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبه،6650 جنيه للطن رفيع الحبة، وتصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد، مناشداً المزارعين بتوريد الأرز، حتى لا يتم تحرير محضر مخالفة لهم، ويحرمون من استلام الدعم الزراعى من أسمدة  وكيماوى وغيرهم.

وأضاف حبيب، أنه تم توريد 15 طن أرز شعير، حتى اليوم الثلاثاء، بـ21 موقعا بمراكز ومدن المحافظة، من خلال لجان مختصة لاستلام المحصول، بمعرفة البنك الزراعي، والشركة المصرية للصوامع، وشركة المضارب، وإن المزارع وذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

تسويق الارز بكفر الشيخ
تسويق الأرز بكفر الشيخ

 

توريد الارز للمواقع بكفر الشيخ
توريد الأرز للمواقع بكفر الشيخ

 

متابعة تسويق الارز
متابعة تسويق الأرز

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ارز

مضارب

تسويق

بنك زراعي

مواقع

جهات تنفيذية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة