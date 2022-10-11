اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:50 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ معلما بالفصول ويوجه بعقد مسابقات عن المشروعات القومية.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:27 م
وكيل تعليم كفر الشيخ معلما بالفصول ويوجه بعقد مسابقات عن المشروعات القومية.. صور جانب من المتابعة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تفقده مدرسة زهران للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سيدي غازي التعليمية، على ممارسة الأنشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، ودعمهم، وتفعيل مجموعات التقوية.

وناقش عبدالله، التلاميذ والطلاب فيما دروسه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية،  مشيداً بقدرة المعلمين على التفاعل والتواصل مع الطلاب ومساعدتهم على الاستيعاب والفهم، كما تفقد حجرات الأنشطة ومعامل العلوم والحاسب الآلي، ومكتبة المدرسة، موجها بتشجيع الطلاب على القراءة، وعقد المسابقات بينهم عن المشروعات القومية والمناسبات الوطنية،وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

تفقد الفصول
تفقد الفصول

 

تفقد مكتبة المدرسة
تفقد مكتبة المدرسة
 
متابعة اجراء التجارب
متابعة اجراء التجارب
 
مناقشة التلاميذ
مناقشة التلاميذ
 
وكيل التعليم يشرح الدروس للطلاب
وكيل التعليم يشرح الدروس للطلاب
 
وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب في الموضوعات الدراسية
وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطلاب في الموضوعات الدراسية

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