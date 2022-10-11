وكيل "تعليم المنوفية" يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

فريق المحافظات

حضر اليوم الثلاثاء، محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء بتعليم المنوفية، وطارق سعد وكيل المديرية، والدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفنى بالمنوفية، وممدوح الجابرى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية الاحتفالية الكبيرة لتكريم أوائل الثانويه العامة والدبلومات الفنية، كما حضر بعض مديرى الإدارات التعليمية وبعض وكلاء الإدارات التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء ، والطلاب الاوائل وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم تلاوة القرآن الكريم بصوت الطالب معاذ أيمن بشته، كما ضم الحفل فقرات فنية وموسيقية متنوعة، منها "يا أغلي اسم فى الوجود يا مصر" من كورال إدارة بركة السبع، وأغنية "يا حبيبتي يا مصر" لكورال إدارة الباجور.