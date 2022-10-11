وفاة طالبة بعد أيام من إصابتها فى حادث سير مع شقيقاتها بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، وذلك بعد أيام من إصابتها في حادث سير على طريق نبروه المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أثناء ذهابها مع شقيقاتها ووالدتها للمدرسة.



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بوقوع حادث مروري على طريق المنصورة، أمام مدخل المركز.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 4 شقيقات أثناء استقلالهن سيارة ملاكي مع والدتهن، وذلك حال ذهابهن لإحدى المدارس الخاصة.



وتم نقل الفتيات للمستشفى لتلقي العلاج، وبعد 4 أيام لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتدعى هاجر محمد عبدالسلام سراج، بالصف الثاني الإعدادي.



وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.