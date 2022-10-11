اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:00 ص
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وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها على يد زوجها داخل منزلها فى قنا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:47 ص
وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها على يد زوجها داخل منزلها فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بعد التعدي عليها بالضرب، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبد الحق، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع "ثورة.م" 42 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز ابوتشت شمالي قنا، متأثرة بإصابتها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم في الواقعة زوجها محمد.ر.، 54 عامًا، عامل، قام بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

 

 


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