وزير داخلية النمسا: اعتقال 440 مهربا للبشر خلال العام الجارى

فيينا (أ ش أ)

أعلنت السلطات النمساوية اعتقال 440 مهربًا للبشر خلال العام الجارى.

وقال وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة تركز حاليًا على استمرار حملات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فى البلاد.. منوهًا إلى الحاجة لمجموعة من التدابير على مستوى الشرطة والمستوى الدولي على حد سواء مع التعاون الوثيق مع البلدان الشريكة في غرب البلقان.

وأضاف وزير الداخلية أن النمسا تتأثر بشكل خاص بالهجرة غير الشرعية والأساليب الوحشية والبغيضة لعصابات التهريب وما يرتبط بها من آثار اجتماعية وأمنية.. ولفت إلى العديد من الإجراءات المتخذة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنها حملة لتصحيح الأفكار والخرافات حول الهجرة.

وأوضح أن استمرار الضوابط عبر الحدود لمكافحة تهريب الأشخاص واتخاذ إجراءات حاسمة في حالة الإقامة غير القانونية ومكافحة إساءة استخدام المزايا الاجتماعية.. وشدد على أن الضوابط تتم بشكل خاص عند المعابر الحدودية وفي شبكة الطرق كثيفة التردد وفي أماكن الإقامة الخدمية الأساسية.