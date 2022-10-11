وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن سياسة الحكومة في الأماكن المغلقة هي عدم الحاجة لارتداء الكمامات إذا وجدت مسافة تقدر بمترين بين الأفراد ولم يكن هناك الكثير من الحديث والتفاعل الاجتماعي.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين محليين أنه على الحكومة تخفيف المزيد من القيود المتعلقة بارتداء الكمامات في حال رغبت في استقبال المزيد من السياح الأجانب.