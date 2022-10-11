اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:49 ص
أكرم القصاص
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وزير الدفاع السعودى يبحث مع رئيس المجلس الرئاسى اليمنى جهود تمديد الهدنة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:00 ص
وزير الدفاع السعودى يبحث مع رئيس المجلس الرئاسى اليمنى جهود تمديد الهدنة الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه التقى العليمي أمس الإثنين، وناقش معه تمديد الهدنة "بما يحقق الأمن والسلام لليمن".

وأضاف وزير الدفاع السعودي وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى "الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

 


اليمن

وزير الدافع السعودى

الأمم المتحدة

السعودية



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