وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع مولودفا

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ومولدوفا كان أحد أبرز الموضوعات التي تم التطرق لها خلال المباحثات المشتركة، موضحا أنه تم التطرق لسبل الدفع بشكل كبير في هذا الصدد مما يزيد من حجم التبادل بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مولودفا أن التعاون في مجال الزراعة مهم للغاية بين البلدين، مؤكدا أن بلاده درلة زراعية منتجة وتسعى لامداد الغذاء للاسواق العالمية، موضحا أن الأزمة الاوكرانية أثرت على كفاءة التصدير وأدت لاغلاق الموانىء وحركة التصدير باتت بطيئة، مؤكدا أن هناك اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة أممية لتغطية صادرات الحبوب ولابد من تطبيق ذلك على جميع أصناف الغذاء، داعيا لضرورة فتح ميناء أوديسا لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتصدير أكبر كميات من الحبوب للوصول للاسواق الدولية. مشددا على ضرورة عدم تأثر سلاسل الغذاء نتيجة الأزمة الاوكرانية الحالية.

أوضح وزير خارجية مولدوفا أن العلاقات الثنائية بين البلدين مهمة حيث تستورد بلاده بعض المنتجات من مصر مثل الأدوية والبرتقال والليمون، وتسعى لزيادة حجم التعاون بين البلدين واستيراد اسمدة من مصر، موضحا أن بلاده تاثرت سلبا بالازمة الاوكرانية الروسية.