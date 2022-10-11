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وزير الخارجية: رغبة مشتركة بين مصر ومولدوفا لتعزيز علاقات التعاون

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:56 م
وزير الخارجية: رغبة مشتركة بين مصر ومولدوفا لتعزيز علاقات التعاون شكرى خلال المؤتمر
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري، توقيع 3 مذكرات تفاهم مع دولة مولدوفا، موضحا أن زيارة وزير خارجية مولدوفا لمصر هي الأولى منذ ثلاثين عاما، موضحا أنه تم عقد مجلس الاعمال بين مصر ومولدوفا لتعزيز التعاون. 
 
واوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مولدوفا، انه تم تناول الازمة الاوكرانية الروسية وتاثيرها على مصر ومولودفا، بالاضافة للقضايا الاقليمية والدولية منها القضية الفلسطينية والوضع في اليمن، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة الاصعدة. 
 
بدوره، أكد وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو سعى بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر وتفعيل مجالات التشاور بين البلدين وتحسين العلاقات الاقتصادية والدفع قدمًا في التجارة البينية ومساعدة البلدين في تحسين الصمود للبلدين، مشيرا لرغبة بلاده في الارتقاء بمستوى التعاون بين مصر ومولودفا وتسهيل عملية الدخول بين البلدين بدون تاشيرة. 
 
اوضح أن بلاده تسعى لتدعيم أواصر التعاون مع الدول العربية، مشيرا إلى أن المشكلات التي تعاني منها بلاده خلال العام الجاري في ظل الأزمةالاوكرانية الروسية وضرورة الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، لافتا إلى التاثيرات التي تعاني منها بلاده في الطاقة والامن الغذائي في ظل استمرار الازمة، لافتا إلى انتهاك صواريخ للمجال الجوي لبلاده خلال قصف كييف، موضحا ان مولدوفا لا يجب أن تكون جزء من هذه الحرب. 
 
وعن المشاورات مع الوزير شكري، أشار  إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في قطاع الطاقة، موضحا أنه عقد منتدى أعمال بين مصر ومولودفا وجلسة مشاورات مشتركة، لافتا إلى أن مصر لها تاريخ وثقافة وهناك تعاون مشترك لفتح سفارة لبلادنا في القاهرة ومهتمين بوجود تمثيل دبلوماسي لنا في مصر .

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