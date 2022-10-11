وزير الخارجية الأوكراني: الهجوم الروسى الأخير يرقى إلى "جرائم حرب"

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن القصف الصاروخي الروسي الأخير لعدة مواقع في بلاده يرقى إلى "جرائم حرب مخطط لها مسبقا".



وأضاف كوليبا - في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن استهداف روسيا بشكل أساسي لمنشآت الطاقة يهدف إلى خلق ظروف حياتية لا يمكن للمواطنين احتمالها، وأن تلك هي استراتيجية روسيا منذ شهور.



وتعاني أجزاء من مدينة "لفيف" بغرب أوكرانيا من انقطاع الطاقة بعدما تم ضرب بنى تحتية أساسية في المدينة، كما تضرر أيضا مخزون الماء بالمدينة.