اليوم السابع
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وزير التعليم: الاستماع لكل الأطراف من عوامل نجاح الفريق

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:24 ص
وزير التعليم: الاستماع لكل الأطراف من عوامل نجاح الفريق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، إن الحوار والاستماع لكل الأطراف والاجتماعات الدورية ووضوح الأهداف من عوامل نجاح الفريق، لذلك أعجبني كلام الدكتور محمود أبو العزايم حينما قال: "صاحب مصنع صابون كان عنده مشكلة كبيرة أثرت على سمعة المصنع، المشكلة إن كان في علب صابون فاضية بسبب خطأ فى ماكينة التعبئة، نتيجة سرعة خط الإنتاج، جاب خبراء وقالوا له الحل جهاز ليزر يتحط على السير عشان يكشف العلب الفاضية و الجهاز ده هيتكلف 100 ألف دولار 
صاحب المصنع كان مضطر يوافق عشان يحافظ على سمعة مصنعه وهو قاعد فى مكتبه دخل عليه عامل قال له أنا عاوز 100 دولار وأحل المشكلة وصاحب المصنع سمع للعامل ومنح الفلوس راح العامل جاب مروحة حطها على خط الانتاج العلب الفاضية كانت بتطير من هوا المروحة و العلب المليانة بتعدي عادي".
 
واختتم الوزير قائلا: "عشان كده لازم تسمع لكل واحد في فريق عملك باهتمام ربما العامل البسيط عنده برؤيته حل أفضل من الخبراء اسمع و شارك الناس وخليهم يفكروا ويحسوا أنهم بيساهموا في القرار هتنجح بنجاحهم الأفكار اللي هتخرج من عشرة بيفكروا غير الفكرة اللي هتخرج من واحد مهما كان القياده فن".
 
 

التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

مصنع الصابون

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اخبار التعليم



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