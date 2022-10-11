وزير البترول: مصر تسهم فى جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالمياً

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماريو ميهرن رئيس شركة فنترشال ديا الألمانية الذى يزور مصر حالياً بحضور دون سامرز عضو مجلس إدارة الشركة والمسئولة عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسامح صبرى المدير التنفيذي للشركة بمصر، حيث تم بحث التحديات العالمية التي تواجه صناعة البترول والغاز حالياً ومعدلات التضخم المتزايدة وسعى الدول لتأمين مصادر امدادات الطاقة واستدامتها، بالإضافة إلى جهود التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز في مصر.

وشهد اللقاء استعراض تأثير الازمة العالمية الحالية على اقتصاديات الدول ككل وخاصة الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وصعود الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى من مصادر امدادات الطاقة.

وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول يكثف حالياً أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات تسهم في زيادة الإنتاج بالتوازى مع الإسراع بتنمية الاكتشافات التى تم تحقيقها .

وأضاف أن مصر تسهم في جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالمياً من خلال دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بالتكامل مع العلاقات السياسية والروابط الاقتصادية القوية لها مع الاتحاد الاوروبى والعديد من الدول، موضحاً أن البروتوكولات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى واليونان وقبرص في مجال الطاقة بصفة عامة تؤكد الثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار في مجال الغاز والبترول في مصر في ظل الاستقرار الذى تشهده بما يحفز الشركات العالمية على التوسع في أنشطتها واستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول برياً وبحرياً في مصر ولاسيما بالمناطق البكر التي لم تشهد نشاطاً للبحث والاستكشاف من قبل مثل غرب البحر المتوسط ويدعم ذلك وجود بنية تحتية قوية وخبرات كبيرة .

وأضاف الوزير أن جهود التحول الطاقى يجب أن تتواكب مع عمليات تنمية المصادر التقليدية من الوقود الأحفورى وخاصة الغاز الطبيعى في ظل تنامى الطلب العالمى عليه خلال الفترة الأخيرة بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التى توفر إمكانية خفض الانبعاثات .

ومن جانبه أكد ميرين التزام الشركة الألمانية الكامل باستمرار العمل في مصر وضخ استثمارات جديدة وتوسعة محفظة أعمالها خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أهمية الاستمرار في الاستثمار في استكشاف وتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى بالتوازى مع عمليات التحول الطاقى، وأشار إلى أن الشركة الألمانية تقوم حالياً بعمليات تقييم للفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الغاز المصرية لتحديد أفضلها.

وأشار الى أن تأمين امدادات الطاقة أصبح هدفاً مهماً لمختلف الدول و أن وجود فرص واعدة في مصر يحفز الشركة على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الرسالة التي تقدمها الشركة هى التأكيد على التزامها باستمرار تواجدها في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات .

وعلى جانب آخر تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لبحث فرص التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال والتكنولوجيات الحديثة التي توفرها.