اليوم السابع
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وزارة الدفاع الفرنسية: باريس ستكثف وجودها العسكرى فى أوروبا الشرقية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:06 م
وزارة الدفاع الفرنسية: باريس ستكثف وجودها العسكرى فى أوروبا الشرقية الجيش الفرنسى
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء في بيان، أنها ستكثف وجودها العسكري في أوروبا الشرقية.

وقالت الوزارة، إنها تعتزم نشر مركبات مصفحة ودبابات إضافية في رومانيا وطائرات مقاتلة من طراز رافال في ليتوانيا وقوات مشاة في إستونيا.

وتقوم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بتعزيز قدراتها العسكرية خاصة في أوروبا الشرقية، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للإذاعة الفرنسية إن بيلاروسيا قد تواجه مزيدا من العقوبات الغربية إذا تورطت بشكل أكبر في أوكرانيا ، مضيفة أن روسيا انتهكت قواعد الحرب بهجمات يوم الاثنين.


وزارة الدفاع الفرنسية

باريس

أوروبا الشرقية

أوروبا

الحرب الروسية الاوكرانية



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