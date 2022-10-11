اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:27 م
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف اليوم الثلاثاء. حيث قام العدو، بمساعدة كتيبتين، بمحاولة فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه قريتي "كراخمالنويه" بمنطقة خاركوف، و"ستيلماخوفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للأنشطة الفعالة للقوات المسلحة الروسية، تم إرجاع العدو إلى مواقعه الأصلية، وتحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات.

في محور كراسنوليمان، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى، بقوات تصل إلى مجموعتين تكتيكيتين من السرية، إنشاء معابر عبر نهر "جريبيتس" نحو قريتي "رايغورودكا" و"نوفوفوديانويه" بجمهورية لوغانسك الشعبية دون طائل، حيث تم تدمير اثنين من المعابر المستحدثة بأضرار استباقية من النيران، وتحييد ما يصل إلى 20 جنديا وتدمير 4 شاحنات صغيرة.

 


وزارة الدفاع الروسية

صواريخ هيمارس

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة