وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف اليوم الثلاثاء. حيث قام العدو، بمساعدة كتيبتين، بمحاولة فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه قريتي "كراخمالنويه" بمنطقة خاركوف، و"ستيلماخوفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للأنشطة الفعالة للقوات المسلحة الروسية، تم إرجاع العدو إلى مواقعه الأصلية، وتحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات.

في محور كراسنوليمان، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى، بقوات تصل إلى مجموعتين تكتيكيتين من السرية، إنشاء معابر عبر نهر "جريبيتس" نحو قريتي "رايغورودكا" و"نوفوفوديانويه" بجمهورية لوغانسك الشعبية دون طائل، حيث تم تدمير اثنين من المعابر المستحدثة بأضرار استباقية من النيران، وتحييد ما يصل إلى 20 جنديا وتدمير 4 شاحنات صغيرة.