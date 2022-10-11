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وزارة التعليم توضح تفاصيل التعدى على مدرسين بمدرسة فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:53 م
وزارة التعليم توضح تفاصيل التعدى على مدرسين بمدرسة فى الإسماعيلية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بخصوص هجوم بعض الأشخاص على مدرسة الشهيد محمود منصور الثانوية بأبوصوير؛ ورد إلينا من إدارة أبو صوير التعليمية توضيح تفاصيل الواقعة.
 
 
وأوضحت أنه قام بعض الأشخاص بالهجوم بالعصي والشوم على المدرسة للحاق بأحد الأشخاص الذين يطاردونه وقد قام الأخير بالدخول إلى المدرسة لحماية نفسه من هؤلاء الأشخاص وعندما قام مدرسي المدرسة بمنعهم من الدخول والتصدي لهم قاموا بالتعدي بالضرب على أحدهم على قدمه بالشوم ولاذوا بالفرار ولم يتمكن أحد من المدرسة من مطاردتهم أو الامساك بأحدهم، وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

التربية والتعليم

التعدى على مدرسة

اخبار التعليم



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