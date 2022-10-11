وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية بمصر القديمة تحتفل ببداية العام الدراسى الجديد

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر القديمة ببداية العام الدراسى الجديد، حيث استقبلت الأطفال من الصم وضعاف السمع بالمرحلة الابتدائية، وحرصت مارى إسحق مديرة الوحدة على متابعة اليوم الدراسى.

وقالت مارى إسحق إن الوحدة تهتم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة ولغة الإشارة لمساعدتهم على الاندماج مع المجتمع الخارجى بسهولة ويشمل المنهج جميع المواد الدراسية بالمدارس الحكومية، كما يشمل حصص تخاطب وورش مهنية وفنية وألعاب.

وأضافت: تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

الجدير بالذكر إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.



تعليم الأطفال



وحدة الصم بالكنيسة