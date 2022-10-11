هل إفشاء أسرار العمل على السوشيال ميديا يعرضك للعقوبة التأديبية؟

كتب أحمد عبد الهادى

نجحت المحكمة التأديبية، في إصدار العديد من الاحكام القضائية، التي وضعت مبادئ هامة بخصوص النزاعات التي تنظرها كل يوم، لإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدأً هاما في تعامل الموظف في عمله، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة، يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكترونى لجريدة.

حيثيات الحكم:-

برأت المحكمة رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، وكانت نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يحافظ علي أسرار العمل ، ولم يحافظ على ما يتاح له من معلوماته، ولم يلتزم بعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق ، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة واتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر، ما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الالكترونية .

ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة ، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة ، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برااءته من هذه التهمة.

بدأت الوقائع، ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية ، بشأن ما نشر على موقع جريدة ، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل ، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة .