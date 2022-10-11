هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 2.5%

كتب هانى الحوتى

تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، وهبط قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 1.3%، وانخفض قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 1.2%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.7 مليون ورقة مالية بقيمة 824.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 7.44%، واستحوذت المؤسسات على 27.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 79.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.9 مليون جنيه، 93.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1222 نقطة.