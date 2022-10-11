ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 11/10/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 01: 3
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:47
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:05
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:23
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد صلاة العصر 2:56 م
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:43 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:15
وقت صلاة الظهر 11:29
موعد صلاة العصر 2:50 م
وقت صلاة المغرب 5:20 م
وقت صلاة العشاء 6:34 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 57: 2
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:40
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