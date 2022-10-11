ننشر أسماء 32 مفتيا ورجل دين يشاركون فى مؤتمر الإفتاء عن تغير المناخ

تنطلق فى 17- 18 من شهر أكتوبر الجارى فعاليات المؤتمر العالمى السابع للإفتاء الذى تنظِّمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم ويستمرُّ لمدَّة يومين.

ويتناول مؤتمر هذا العام مناقشة موضوعات تتعلق بـ "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، ومن الحضور الذين أكدوا مشاركتهم:-