نقيب الزراعيين: أزمة الغذاء في إفريقيا ستتسبب في هجرة جماعية

رامى محيى الدين

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ إن لم يتم حلها فستزيد؛ وتتسبب في تضخم أزمة الأمن الغذائي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التغيرات المناخية تسببت في أزمة بإنتاج الغذاء، وإفريقيا ودول العالم الثالث تحتاج دعمًا من الدول الصناعية الكبرى لمجابهة أزمة الغذاء.

وتابع أنه لابد أن يكون هناك ضغوطًا على الدول الصناعية لدفع تمويلات للدول الأفريقية لمجابهة أزمة الغذاء أمام شعوبها، مؤكدًا أنه لابد من اتحاد الدول للتصدي للأزمة الغذائية والتي سيتضرر منها شعوب العالم أجمع.

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك التزامات مالية محددة على الدول الصناعية؛ لأن وجود أزمة غذائية في أفريقيا ودول العالم النامية ستتسبب في هجرة جماعية من الأماكن المتضررة، لافتًا إلى أن التعاون والتشارك بين الدول يحقق الأمن الغذائي والاستقرار، ومنع الهجرات الجماعية.