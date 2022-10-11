اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:06 م
أكرم القصاص
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نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى.. فيديو وصور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:24 ص
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى.. فيديو وصور الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان
رسالة دبي هبة السيد

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تفقد الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان الإبن الأكبر لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، معرض جيتكس دبي وجناح شركة e& "مجموعة اتصالات سابقا، حيث استمع الي شرح وافي من قيادات الشركة لأهم التقنيات والخدمات الرقمية المعروضة بأكبر جناح بالمعرض بالإضافة إلي سيارة متطورة ذاتية القيادة.
 
وقامت "مجموعة اتصالات" مؤخراً بتغيير هويتها المؤسسية إلى العلامة التجارية e&. وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع وتيرة النمو من خلال نموذج أعمال مرن، يمثل قطاعات أعمالها الرئيسية المختلفة.
 
ويأتى قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته حالياً من قبل "اتصالات الإمارات" فى السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة فى قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.
 
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (2)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (2)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (3)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (3)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (4)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (4)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (5)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (5)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (6)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (6)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (7)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (7)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (8)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (8)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (9)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (9)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (10)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (10)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (11)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (11)

نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (1)
نجل رئيس الإمارات يتفقد معرض جيتكس دبى (1)

 


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