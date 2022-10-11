نائب محافظ بينى سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

فريق المحافظات

زار الدكتورعاصم سلامة نائب محافظ بني سويف "اليوم" مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى وفي حضور الأستاذ علي يوسف رئيس مركز ناصر، وذلك في إطار تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة .

حيث تابع نائب المحافظ سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بني عدي والزيتون والرياض، ومنها مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية بني عدي (تطوير شامل طبقا لمعايير التأمين الصحي)، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الزيتون، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز ناصر في القطاع الصحي، وذلك ضمن 24 مشروعاً يجرى تنفيذها في القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية .

كما تفقد "سلامة" أعمال إنشاء مجمع بني عدى الزراعي والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة ألبان، ويتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ببني عدي والقرى والعزب المجاورة، حيث تتواصل الأعمال بالمجمع، ضمن 6 مجمعات يجري إنشاؤها بالقرى الأم بالمركز، فضلا عن الإشراف على مشروع إنشاء وحدة إسعاف بني عدي، والتي تضم 2 سيارة "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ .

وتضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بمركز الشباب بقرية الرياض، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.