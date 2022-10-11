نائب محافظ الجيزة تبحث سبل تطوير 4 مناطق غير آمنة بالمحافظة

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة المخططات المقترحة لتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك تفعيلاً لتوصيات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة بنطاق المحافظة وتوفير الحياه اللائقة لمواطنيها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت "عبدالحليم"، أن المشروع يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، والذى يهدف للنهوض بمختلف مناحى الحياة بالمناطق المحرومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على المناطق العشوائية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

حضر الاجتماع استشاري المشروع بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس حي شمال الجيزة، ورئيس حي الدقي، ومديري الإدارات الهندسية بأحياء شمال الجيزة والدقي ومدينة الجيزة، ومدير عام التطوير الحضري بالمحافظة ومدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.