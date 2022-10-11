نائب رئيس اتحاد عمال مصر يشيد بدور حكومتى مصر والإمارات

كتبت آية دعبس

أشاد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية عن دور حكومتا دولة مصر والإمارات بشأن الاحتفالية التى تستضفيها الحكومة المصرية بمناسبة مرور 50 عامأ على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية فى الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر الحالى تحت شعار؛ مصر والإمارات قلب واحد.

وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر في بيان صحفي اليوم بأن الاحتفالية تؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات مؤكدأ على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون بين مصر والإمارات قيادة وحكومة وشعبا، وذلك في المجال الاقتصادى والصناعى والثقافى والاجتماعى والرياضى وأتاحه فرص الاستثمار لجذب فرص عمل للعماله المصرية حفظ الله مصر والإمارات وحما الله الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم فى ظل العلاقات الأخوية العربية الممتدة عبر 50 عاما.