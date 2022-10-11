ميناء دمياط تستقبل 31 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم 10 سفن متنوعة، بينما غادره 10 سفن أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21639 طن تشمل : 6518 طن بنجر و 1400 طن رمل و 860 طن صويا و 2965 طن أسمنت و 6800 طن يوريا و 3096 طن بضاعة متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28719 طن تشمل : 9042 طن قمح و 20 طن رخام و 7500 طن ذرة و 1988 طن حديد و 5017 طن خردة و 3941 طن ابلاكاش و 1211 طن خشب زان.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 490 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 460 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 97318 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128137 طنا.



كما غادر قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2698 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4192 شاحنة.